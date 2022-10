Journée du coming out : Christophe Beaugrand, "rôle modèle" pour l’inclusion LGBT+ au travail

À l'occasion de ce palmarès, et de la journée internationale du Coming Out, l'Autre Cercle publie également, conjointement avec l'Ipsos, le résultat d'une vaste enquête sur la perception qu'ont les Français de la situation des personnes LGBT+ dans l'emploi. Il en ressort notamment que les grandes villes et les grandes entreprises sont jugées plus accueillantes pour ces salariés, et que certains secteurs comme l'industrie ou le BTP leur demeurent plus difficiles.

Les deux tiers (66%) des 1000 Français interrogés estiment par ailleurs que c'est le devoir des employeurs que de s'engager "pour l'inclusion et la non-discrimination" des personnes LGBT+.