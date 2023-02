Journée européenne du 112 : à quoi sert ce numéro d'urgence ?

"Grâce aux règles de l'UE, ce numéro d'urgence unique de l'Europe sera plus efficace et plus efficient lorsque des personnes demanderont de l'aide en cas d'urgence. Notre objectif est de garantir une application cohérente des technologies les plus récentes qui peuvent améliorer considérablement les communications et préserver la sûreté et la sécurité des citoyens", explique Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, sur le site de la Commission européenne.

Gratuit, le 112 s'est toutefois heurté à des difficultés d'implantation dans certains pays, ce qui a pris plusieurs années. Pour faciliter son usage, la Commission européenne a adopté de nouvelles mesures en décembre 2022, notamment pour "moderniser les centres de réception des appels d'urgence nationaux en fonction des dernières évolutions technologiques" et pour améliorer les informations relatives à la localisation de l'appelant.