Journée internationale contre les violences faites aux femmes : une application gratuite pour s’entraider

Dans l’histoire de Clara, beaucoup de femmes se reconnaîtront. "En rentrant chez moi, un soir, deux individus ont commencé à me suivre. Je me suis sentie en danger quand j’ai compris que j’étais toute seule dans une rue pas très bien éclairée", explique la jeune femme de 23 ans, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Clara sort alors son téléphone pour ouvrir l’application The Sorority. Dedans, elle active une fonction qui alerte les 50 utilisatrices les plus proches. "Moins de deux minutes après, une personne qui se trouvait dans un immeuble à côté est descendue et est venue me chercher. Elle a fait croire qu’on était très bonnes copines et on a fait le trajet retour jusqu’à chez moi", poursuit Clara.