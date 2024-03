Journée des droits des femmes : 230 millions de victimes d'excision ou de mutilation génitale dans le monde

La planète compte 230 millions de femmes ayant survécu à une excision ou une autre mutilation génitale, selon un rapport publié par l'Unicef ce vendredi. Ce chiffre est en hausse de 15% depuis 2016, mais est lié essentiellement à la croissance de la population dans le monde. Certains progrès pour faire réduire cette pratique sont tout de même à noter.

230 millions de femmes ont survécu à une excision ou une autre mutilation génitale dans le monde. Ce chiffre choc est issu d'un rapport de l'Unicef publié ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Par rapport à la précédente étude sur la question, réalisée en 2016, une hausse de 15% du nombre de femmes concernées par ce sévice a été remarquée. "C'est une mauvaise nouvelle, a commenté Claudia Coppa, l'une des autrices de ce travail pour l'instance onusienne. C'est un nombre énorme, plus grand que jamais."

Des progrès loin d'être suffisants

Certes, cette augmentation est surtout liée à la croissance de la population dans les régions du monde où sont courantes les excisions et autres mutilations génitales, notamment en Afrique (144 millions de survivantes) ou en Asie (80 millions de survivantes). Mais une telle donnée rappelle aussi que ces pratiques continuent à se perpétuer, alors qu'elles peuvent constituer un risque mortel pour celles qui les subissent. Elles sont par ailleurs accompagnées de conséquences psychologiques et physiques à long terme, comme des problèmes de fertilité, des complications durant l'accouchement, des bébés morts-nés et des douleurs lors des relations sexuelles.

Malgré ce constat, le rapport pointe cependant quelques progrès notables réalisés dans certains pays pour diminuer le nombre de mutilations génitales. Quelques États africains enregistrent une baisse significative, comme la Sierra Leone où le pourcentage d'adolescentes de 15 à 19 ans ayant subi une telle opération a chuté en 30 ans de 95% à 61%, mais aussi en Éthiopie, le Burkina Faso, le Kenya. À l'inverse, en Somalie, en Guinée, à Djibouti ou au Mali, la quasi-totalité des femmes continuent de devoir supporter cette coutume. Selon l'Unicef, il faudrait ainsi que les progrès soient 27 fois plus rapides pour réussir à éradiquer cette pratique d'ici à 2030.