Journée internationale des droits des femmes : "Il faut mettre la parole des femmes au centre des débats publics"

Au-delà de l’information, les femmes écrivent des tribunes et se constituent un réseau sur The Women’s Voices. En mars, le site lance le hashtag #5000VOICES pour amplifier les voix de 5 000 femmes dans le débat public. "Nous mettons en avant les femmes et nous les laissons s’exprimer dans tous les domaines (industrie, cinéma, politique, économique, écologique, etc.). Nous tenons à ce qu’elles prennent leur place dans des milieux plus traditionnellement plus masculins à l’instar de la tech ou la finance. Il me paraît urgent de mettre la parole des femmes au centre des débats publics. C’est nécessaire pour transformer notre société vers l’égalité", explique Cynthia Illouz. En mars, Catherine Ricou, Directrice innovation chez Veolia, Sophie Pouget, déléguée générale Fondation RAJA (engagée contre les violences faites aux femmes) ou Cassandre Milius (lanceuse de start-ups dans le domaine de l’écologie, parleront de leurs expériences sur The Women’s Voices.