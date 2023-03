AvecElles : les inégalités femmes-hommes commencent dès l'argent de poche

L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes commence bien plus tôt qu’on ne le pense. En effet, si l’on en croit les résultats d’une enquête réalisée par l’entreprise française Pixpay, les garçons reçoivent en moyenne, chaque mois, 7,50 euros d’argent de poche de plus que les filles, soit une différence de 90 euros par an.

Autre constat de cette enquête rendue publique ce mercredi 8 mars, à l'occasion de journée internationale des droits des femmes, cette inégalité a tendance à se creuser au fur et à mesure que les adolescents grandissent. Ainsi, l’écart est de 60 euros par an chez les 10-12 ans, tandis qu’il est de 204 euros pour la tranche 16-18.