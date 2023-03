Les préservatifs féminins bientôt gratuits pour les moins de 25 ans

Ce mode de contraception est peu connu et peu utilisé, "malgré une fiabilité supérieure à celle du préservatif masculin", indique le dossier de presse du gouvernement. L'objectif de l'exécutif est notamment d'aider à sa démocratisation, pour "diversifier les modes de contraception et de prévention" des infections sexuellement transmissibles. D'autant plus que les préservatifs féminins sont aujourd’hui jusqu’à 15 fois plus chers que les préservatifs masculins.

Aussi, le préservatif féminin "permet aux femmes une liberté et un contrôle total", rendant notamment impossible les violences sexuelles comme le "stealthing", le retrait non consenti du préservatif masculin pendant l’acte sexuel.