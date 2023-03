VIDÉO - Égalité hommes-femmes en entreprise : l'index est-il efficace ?

Autre faiblesse de l’index, "la couverture limitée" des entreprises de plus de 50 salariés. En 2020, "près de 30% des entreprises n’ont pas déclaré leur index et ne sont donc pas en conformité avec la loi", a souligné Thomas Breda, coordinateur de l’enquête demandée par la CFDT, auprès de l’AFP. En outre, 25% ont déclaré leur index "non calculable", car les conditions de ce calcul, notamment un nombre minimum d’hommes et de femmes dans plusieurs groupes d’âges et catégories socio-professionnelles, ne sont pas réunies.

Malgré les efforts en France à compétences et postes équivalents, les hommes gagnent 4,3% de plus que les femmes, et les inégalités se creusent car les hommes grimpent plus vite dans la hiérarchie que les femmes. L’index égalité va être étendu aux fonctionnaires d’État.