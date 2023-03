Et si les hommes accompagnaient leurs pairs sur le chemin du féminisme ?

Où sont les hommes ? Beaucoup de militantes féministes s’interrogent. Difficile de leur donner tort : ils restent peu nombreux à défendre publiquement l’égalité homme-femme dans les médias, les rues, les associations, au bureau, et même chez eux. Un engagement a priori contraire aux intérêts masculins : grâce au patriarcat, les hommes jouissent d’un sentiment de puissance et de supériorité, d’un accès plus important au pouvoir, aux loisirs, aux richesses, à la parole ou encore à l’espace public. Pire, l’éducation familiale ou scolaire apprend vite aux petits garçons qu’il n’y a rien de plus honteux que d’être comparé à une femme. Beaucoup s’attachent à leur confort d’homme et refusent de renoncer à leur domination. Se revendiquer féministe reviendrait à prendre le risque d’être assimilé aux femmes et de faire l’objet de mépris.

Une perception que Maxime Ruszniewski s’attache à changer. Avocat de formation, il publie un "Petit manuel du féminisme au quotidien" (Éditions Marabout). Objectif, guider cette majorité silencieuse d’hommes, pas prête à battre le pavé aux côtés d’associations féministes. Accompagner ces hommes qui ne savent pas forcément comment s’y prendre pour favoriser l’égalité. "Dans les conversations privées, mes amies me parlent du fossé entre ce qui se dit dans leur couple et dans la réalité, des bonnes intentions trop vite balayées par la routine, des stéréotypes intériorisés, d’une répartition des rôles trop ancrée… Nous qui ne devrions plus ignorer les stéréotypes de genre, les diktats virilistes, les violences sexistes et les violences sexuelles, nous continuons à reproduire les automatismes et les dérives avec lesquels nous avons été éduqués", regrette l’ancien fonctionnaire du ministère de l’Égalité homme-femme.

"Il ne suffit pas de naître femme pour devenir féministe", affirmait Simone de Beauvoir. Pour Maxime Ruszniewski, le féminisme ne se proclame pas, ne se revendique pas ; il se vit, il s’éprouve. "Seuls nos actes déterminent notre adhésion à ses principes, et nullement ce que nous sommes biologiquement", précise encore le jeune homme.