Journée internationale du mot de passe : comment mieux sécuriser vos comptes

Tout d’abord, il est très important d’utiliser un code unique pour chaque compte. Ainsi, les risques d’usurpation d’identité sont moins importants. S’il existe des générateurs de mot de passe en ligne, il est possible d’en créer un soi-même avec des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Une des astuces données par les experts en cybersécurité : plutôt qu’un mot de passe, écrire une phrase de passe, plus longue, donc plus complexe. Par exemple : LesTul !pesduJ4rdinsontR0ses.