Journée internationale du mot de passe : quels sont les plus risqués à utiliser en France ?

En France, près de 18 milliards de mots de passe sont pris pour cible par des pirates informatiques sur un an, soit 579 attaques chaque seconde. Une menace constante pour les internautes et les entreprises françaises. Pour tenter de limiter les risques, et à l'occasion de la journée internationale du mot de passe, qui tombe le 6 mai, la société Specops Software, leader des solutions de gestion des mots de passe et d'authentification, a étudié les plus vulnérables utilisés par les habitants de l'Hexagone.

Au total, la société a analysé plus de 800 millions de mots de passe compromis. Et sans grande surprise, c'est la suite "qwerty" qui fait l'objet du plus grand nombre de piratages. Un "risque de cybersécurité non négligeable", détaille dans un communiqué Darren James, spécialiste produits chez Specops Software. "Les mots de passe qui apparaissent, les listes de mots de passe compromis peuvent laisser la messagerie, les applications, les serveurs et différents appareils vulnérables à l'accès non autorisé nécessaire pour lancer une cyberattaque", détaille-t-il.