Journée mondiale de la procrastination : mais pourquoi remet-on toujours les choses à plus tard ?

La procrastination est à l'honneur ce lundi 25 mars, à l'occasion de la journée mondiale. Mais pourquoi remet-on toujours les tâches les plus ingrates à plus tard ? Des chercheurs ont tenté de percer le mystère.

Faire le ménage, ranger la vaisselle, remplir des documents administratifs... Qui n'a pas déjà remis à plus tard les tâches les moins plaisantes ? Un comportement humain parfaitement normal, loin d'être récent, qui n'est pas sans explications. Ces dernières années, plusieurs chercheurs ont tenté de percer le mystère de la procrastination, dont la journée mondiale est célébrée ce lundi 25 mars. Alors pourquoi procrastine-t-on ?

D'après une étude publiée en 2022 et réalisée par des scientifiques français, cette fâcheuse tendance à repousser des tâches ne serait provoquée que par une seule cause : l'attrait de la récompense. Explications.

Plus la récompense est lointaine, plus l'être humain procrastine

En 2022, les chercheurs ont demandé à 51 participants de réaliser une batterie de tests "durant laquelle leur activité cérébrale était enregistrée par IRM", expliquait alors l'Inserm. "Chaque participant devait d'abord attribuer de manière subjective une valeur à des récompenses (des gâteaux, des fleurs...) et à des efforts (mémoriser un chiffre, faire des pompes...). Il leur a ensuite été demandé d'indiquer leurs préférences entre obtenir une petite récompense rapidement ou une grande récompense plus tard, ainsi qu'entre un petit effort à faire tout de suite ou un effort plus important à faire plus tard."

Résultat, lorsque la récompense est lointaine et pas forcément gratifiante, l'être humain a tendance à remettre l'effort à plus tard. Avec un exemple que chacun connaît : faire la vaisselle. "Pour une telle tâche, les coûts sont liés à l'aspect long et rébarbatif de la corvée et les bénéfices au fait que l'on retrouve à son issue une cuisine propre", expliquait en 2022 le neurologue Raphaël Le Bouc. "Laver la vaisselle est dans l'instant très pénible ; envisager de le faire le lendemain l'est un peu moins." La récompense - une cuisine propre - n'étant pas forcément jugée gratifiante, l'être humain ne s'empresse donc pas de laver la vaisselle.

Une situation qui s'observe également au travail, démontraient les chercheurs. "Être payé immédiatement après un travail est motivant, mais savoir qu'on sera payé un mois plus tard l'est beaucoup moins", résumaient-ils. Dès lors, la procrastination "peut s'expliquer par la tendance de notre cerveau à décompter plus vite les coûts que les récompenses", concluait Mathias Pessiglione, chercheur à l'Inserm.