Journée mondiale des solitudes : les jeunes Parisiens plus touchés que les autres

À l’occasion de la Journée mondiale des solitudes, qui a lieu chaque 23 janvier, une étude de l'Ifop montre que près de la moitié des Français se sentent régulièrement seuls. Une situation qui touche plus particulièrement les femmes, les plus jeunes et les résidents de l’agglomération parisienne.

Contrairement à une idée reçue qui a la vie dure, les jeunes souffrent davantage de la solitude que les seniors, selon une nouvelle étude de l'Ifop*, mandatée par l'assureur Goodflair. Globalement, 44% des Français disent se sentir seuls de manière régulière, dont 18% fréquemment, voire tous les jours ou presque. Et ce sentiment est particulièrement élevé chez les 18-24 ans, 62% d’entre eux exprimant régulièrement cette sensation. C'est un taux nettement supérieur à celui observé chez les seniors, où seulement 37% des plus de 65 ans rapportent ce ressenti, souligne cette enquête.

Les femmes (48%) en font également état de manière plus prononcée que les hommes (40%). Cet état d’isolement pèse aussi fortement sur les inactifs (60%) et parmi les catégories les plus précaires de la population (59%).

Paris, capitale de la solitude

Les résultats de cette étude montrent également que les effets de la solitude partagent les Français à parts quasiment égales entre ceux qui ne souffrent pas de leur situation (51%) et ceux qui en ressentent les affres (49%). Mais là encore, les jeunes adultes sont de loin les plus affectés dans la mesure où plus de 6 sur 10 (63%) disent qu’elle est pour eux source de souffrance. Plus étonnant, ce sentiment de solitude affecte de manière significative les résidents de l’agglomération parisienne (57%).

Un sentiment dangereux pour la santé

Et pour nombre de celles et ceux qui le subissent, l’isolement n’est pas sans entraîner de graves conséquences sur leur santé psychique. Ainsi, selon l'Ifop, 67% des personnes se sentant régulièrement seules ont déjà pleuré, dont 41% au cours des 12 derniers mois. Dans des proportions identiques, plus de 6 sur 10 (66%, dont 40% lors de l’année écoulée) indiquent avoir vécu des périodes intenses de stress, de nervosité ou d’anxiété en relation avec leur solitude et 61% ont rencontré des troubles du sommeil.

La moitié (50%) des répondants font aussi mention d’états dépressifs, un tiers (34%) de pensées suicidaires et 3 sur 10 (30%) de dysfonctionnement de leur libido. Ces différents troubles affectent plus fortement la gent féminine (86% en sont victimes contre 76% chez les hommes), les moins de 25 ans (90%), les catégories socio-professionnelles aux revenus les plus faibles (88%) ainsi que les résidents de l’agglomération parisienne (90%).

ChatGPT et les animaux de compagnie à la rescousse

Pour pallier leur sentiment de solitude, les Français se tournent massivement vers les réseaux sociaux. Près de 7 sur 10 ont ainsi déjà surfé sur Facebook, Instagram et autres TikTok, dont 37% disent le faire fréquemment. Par ailleurs, 13% disent avoir déjà trompé leur solitude en conversant avec les chatbots d’intelligence artificielle, une pratique probablement amenée à se développer avec l’émergence d’outils conversationnels avancés de type ChatGPT, révèle cette étude.

Face à l'isolement, les Français sont également catégoriques : la présence d’un animal de compagnie est pour 45% d’entre eux plus réconfortante que les interactions humaines. Seuls 15% trouvent les relations avec d’autres personnes plus réconfortantes que celles que l’on peut avoir avec un animal lorsque l’on se sent seul. Parmi celles et ceux pour lesquels cela a joué un rôle, les jeunes de 18 à 24 ans (45%), les personnes appartenant aux catégories pauvres (46%) et les habitants de la région parisienne (45%) sont les plus nombreux à le dire.

* Enquête réalisée par l’IFOP pour Goodflair par questionnaire autoadministré du 9 au 11 janvier 2024 auprès d’un échantillon de 2 432 personnes (dont 1100 se déclarant régulièrement seules), représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.