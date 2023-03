La Finlande "pays le plus heureux du monde", la France 21e : mais comment évalue-t-on le bonheur ?

Comment est constitué ce classement ? Quels sont les critères retenus et peut-on juger les résultats crédibles ? Pour le savoir, il faut se tourner vers l'imposant rapport dévoilé chaque année et dont l'édition 2023 compte pas moins de 166 pages. Les équipes en charge de ces travaux soulignent qu'il s'agit de passer en revue "l'état du bonheur dans le monde aujourd'hui" et de montrer comment une "science du bonheur" peut expliquer "les variations personnelles et nationales du bonheur" observées dans différents pays. En partenariat avec des chercheurs issus de multiples universités, les équipes de l'ONU qui travaillent sur ce rapport annuel s'appuient sur les données fournies par le Gallup World Poll, une série de sondages effectués par la société américaine Gallup, spécialisée dans le conseil en stratégie et les enquêtes d'opinion.

Comme le rappelle la chercheuse Jinan Zeidan, "le bonheur demeure un état d’esprit qui ne peut être mesuré de façon objective comme on le fait pour la tension ou le poids". On ne peut l'évaluer "à l’aide d’indicateurs biochimiques, puisqu’aucune corrélation physiologique constante n’a été constatée", sans compter sur le fait que "les théories qui assimilent le bonheur à une liste d’attributs comme la santé, le confort matériel, les enfants, etc. se heurtent à des problèmes de choix et de définition de critères à retenir". Pour mettre au point un classement le plus représentatif possible, les sondeurs demandent ainsi aux personnes interrogées de "penser à une échelle, la meilleure vie possible pour eux étant un 10 et la pire vie possible étant un 0". Elles doivent ensuite "évaluer leur propre vie actuelle sur cette échelle de 0 à 10". Notons que "les classements proviennent d'échantillons représentatifs au niveau national sur trois ans".