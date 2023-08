Journée mondiale du chat : que faire si mon animal préféré est victime du syndrome du tigre ?

Le principal symptôme est un soudain changement de comportement. Sans prévenir, le chat passe de la gentille peluche vivante que vous avez toujours connue à une bête dangereuse. Cela s'apparente à la transformation de l'homme en loup-garou dans les contes ou de l'aimable Docteur Jekyll en l'abominable Mister Hyde dans le célèbre roman fantastique de R.L. Stevenson.

Le chat peut attaquer subitement les membres de son foyer, humains et autres animaux, toutes dents et griffes dehors. N'étant plus lui-même, il n'hésitera pas à vous blesser et à vous tendre des embuscades.