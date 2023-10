Journée nationale des aidants : combien de personnes sont-elles concernées en France ?

Au niveau national, les aidants sont les plus nombreux dans les territoires d'outre-mer : ils représentent même environ une personne sur cinq en Martinique, en Guadeloupe et la Réunion. Ils sont également plus présents dans les Hauts-de-France et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tandis que leur part est à l'inverse "significativement plus faible" dans les Pays de la Loire, en Bretagne, en Bourgogne-Franche-Comté et en Normandie.

"Une partie des disparités régionales semblent s’expliquer par celle de la part des personnes en situation de handicap ou de

perte d’autonomie", signale la Drees. Les aidants qui apportent un soutien pour les activités de la vie quotidienne sont ainsi les plus nombreux dans les territoires d'outre-mer, dans les Hauts-de-France et en Corse, des territoires "où la part de personnes se déclarant fortement limitées ou déclarant au moins une limitation fonctionnelle est la plus élevée". À l'inverse, leur présence est plus faible dans les Pays de la Loire, en Bretagne et en Île-de-France, là où l'on recense le moins de personnes qui se déclarent fortement limitées.