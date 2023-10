Jusqu'à 20.000 euros par mois pendant 30 ans : comment fonctionne le nouveau loto "EuroDreams" ?

Le gain potentiel a de quoi faire briller les yeux et alimenter tous les rêves. La Française des Jeux (FDJ), associée à huit loteries européennes, lance ce lundi 30 octobre un nouveau jeu, baptisé "EuroDreams", qui fonctionne sous forme de rente. À la clé ? 20.000 euros par mois pendant 30 ans pour les plus chanceux, soit 7,2 millions d'euros.

Depuis ce lundi, en ligne ou dans l'un des 30.000 points de vente de l'Hexagone, les plus rêveurs peuvent tenter leur chance avec une grille, au coût de 2,50 euros. "Le principe est simple", résume la FDJ dans un communiqué. "Cocher six numéros parmi 40 et un numéro complémentaire parmi cinq (appelé numéro 'Dream' [rêve, en français, ndlr]) pour constituer sa combinaison."