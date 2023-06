Kenzo, agressé durant Ajaccio-OM, "vivra un magnifique moment aux JO", promet Amélie Oudéa-Castéra

Selon BFMTV, la ministre a pu joindre la famille de l'enfant ce lundi matin, ce qu'elle a confirmé sur Twitter. "J’ai d’abord pris de ses nouvelles, des nouvelles de ses parents. J’ai pu échanger avec sa maman Amandine qui m’a fait part de leur émotion, de ce qu'il s’est passé, du traumatisme que ça a été pour toute leur petite famille ce week-end", a détaillé Amélie Oudéa-Castéra.

Arrivés en loge samedi soir à Ajaccio pour réaliser le "rêve" de ce jeune fan de l'OM, Kenzo et son père ont alors mis leurs maillots bleu et blanc du club phocéen. Des supporters corses ont aperçu ces derniers. Une quinzaine de jeunes hommes sont alors montés vers eux, a raconté la mère de l'enfant à l'AFP. "Mon plus jeune fils a réussi à sauter la barrière et est parti dans la loge d’à côté. Kenzo n’a pas compris ce qu'il se passait, il a été bousculé et est tombé. Il s’est tapé le visage contre la barre du balcon. Mon mari était juste derrière, ils ont été lui demander son maillot et ils lui ont mis deux coups de poing dans la tête. Puis ils sont repartis et ont brulé le maillot", a raconté Amandine, qui vit avec sa famille près de Cassis.