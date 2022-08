"Kohlantess" : Fresnes est-elle une prison de courtes peines exclusivement ?

Certains s'offusquent de l'activité en tant que telle. Quand d'autres pointent plutôt du doigt le profil des participants. Depuis ce samedi 20 août, une polémique agite la prison de Fresnes. En cause, les images, publiées la veille, d'un événement qui s'est tenu le 27 juillet au sein de cet établissement du Val-de-Marne. On y voyait des détenus, des surveillants et des habitants de la commune s'affronter lors d'épreuves variées, dont du karting. Une séquence qui a déplu au ministre de la Justice, qui a immédiatement demandé l'ouverture d'une "enquête administrative". Si Éric Dupond-Moretti a décrit des images "choquantes", en remettant en cause cette activité, d'autres se sont étonnés de la présence de deux hommes condamnés à de lourdes peines pour meurtre et pour viol.