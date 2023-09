L'accès à l'avortement est menacé dans certains territoires de France faute de professionnels formés

Un constat que le Planning dresse après avoir mené une enquête interne auprès de ses 32 antennes départementales afin d'avoir un retour d'expérience des patientes. Or, de plus en plus, les femmes rapportent devoir faire des kilomètres pour parvenir à se faire avorter, faute de professionnels disponibles à proximité. "Toutes les semaines, nous orientons des personnes vers le centre de santé sexuelle de l'hôpital, qui est engorgé (...). Cet été, des personnes ont dû aller jusqu'à Rennes (1h de route), pour avoir accès à l'IVG", a rapporté le Planning familial d'Ile-et-vilaine.

D'autres freins sont également évoqués par le Planning familial. Faute de médecins et de place à l'hôpital, les délais s'allongent. Certains médecins multiplient par ailleurs les rendez-vous en amont de l'IVG, alors même qu'ils ne sont pas obligatoires. Si un seul suffit normalement pour accéder à l'IVG médicamenteuse par exemple, il remonte dans l'enquête du Planning que 20% des femmes doivent prendre plus de trois rendez-vous médicaux.

Dans les Yvelines, l'antenne départementale de l'association note ainsi une "culpabilisation de la part de certain-es professionnel-es", avec notamment la réalisation d'"examens inadaptés (exemple : faire entendre le cœur)". Des difficultés structurelles qui viennent remettre en perspective la récente étude de la Drees sur le nombre d'avortements réalisé en 2022.