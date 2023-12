Matthew Perry, Jane Birkin, Geneviève de Fontenay, Silvio Berlusconi… ils nous ont quittés en 2023

En 2023, la France et le monde ont perdu de nombreuses personnalités. Qu'ils soient chanteurs, journalistes ou acteurs, ils ont en commun d'être décédés cette année. TF1info vous propose une rétrospective.

Ils laissent derrière eux leurs voix, leurs films et leurs souvenirs. De l'acteur américain Matthew Perry à la chanteuse franco-britannique Jane Birkin en passant par Geneviève de Fontenay, plusieurs grandes personnalités nous ont quittés en 2023. TF1info vous propose de revenir sur ces grands noms qui ont marqué leur époque.

Des étoiles de Hollywood au podium de Miss France

Une rétrospective qui débute avec un hommage aux étoiles hollywoodiennes qui se sont éteintes. C'est le cas de Michael Gambon. Si l'acteur britannique a fait rêver petits et grands pendant des décennies, il était aussi connu des plus jeunes pour avoir incarné Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard, dans la saga Harry Potter. Décédé le 28 septembre à 82 ans des suites d'une pneumonie, il avait aussi brillé dans Le Discours d'un roi. Tandis que les apprentis sorciers ont perdu leur directeur d'école, c'est toute une génération qui a perdu un ami en 2023. Matthew Perry, l'acteur emblématique de Friends, a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 54 ans le 28 octobre. Connu pour le personnage cultissime de Chandler Bing, ce blagueur un peu lourd à la sensibilité bien cachée avec qui il partageait de nombreux points communs, l'acteur avait lutté pendant des années contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool, et a fait des dizaines de cures d'intoxication. C'est finalement une prise de kétamine qui a causé sa mort.

C'est aussi la drogue qui est à l'origine d'une autre disparition soudaine. Celle d'Angus Cloud, le jeune acteur américain qui incarnait l'un des personnages les plus attachants de la série Euphoria. Celui qui jouait le dealeur Fezco auprès de Zendaya, est mort à 25 ans cet été. Il venait d'enterrer son père. Comme Angus Cloud, une autre étoile montante du petit écran a disparu en 2023, cette fois-ci en France. Il s'agit de Marwan Berreni, le jeune acteur de 35 ans connu pour son rôle dans la série Plus Belle La vie. Après près de deux mois de disparition, le corps pendu du jeune homme avait été retrouvé dans une ferme inoccupée du Beaujolais. Un drama qui a bouleversé toute l'équipe de la série à succès, dont le tournage de la nouvelle version diffusée sur TF1 avait repris dans l'émotion.

Instagram / Guillaume Bats

Qu'ils aient marqué le petit ou le grand écran, de nombreux Français nous ont quittés cette année. À commencer par Guillaume Bats. Cet humoriste de 36 ans atteint de la maladie des os de verre avait fait de son handicap un sujet de blagues. Adepte de l'autodérision, il expliquait en 2018 au JT de TF1 que sa philosophie était de "faire rire avant qu’on se moque". C'est aussi la maladie qui a fini par emporter Catherine Lachens. Figure du cinéma français des années 80, elle avait retrouvé la lumière des projecteurs ces dernières années en participant à la série Scènes de ménage. Elle est décédée à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. Michel Deville préférait quant à lui être de l'autre côté de la caméra. Le cinéaste français de 91 ans, lauréat de deux César pour Péril en la demeure et Le Dossier 51, est mort à l'âge de 91 ans en février. Contemporain de la Nouvelle Vague sans tout à fait y appartenir, il avait fait tourner des grands noms comme Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ou encore Michel Piccoli. Jane Birkin avait aussi partagé l'écran avec les grands noms de la Nouvelle Vague. L'actrice et chanteuse britannique, devenue icône, a perdu la vie à son domicile à l'âge de 76 ans en juillet. Celle qui a marqué les esprits par le charme de son accent et son style décontracté laisse aussi derrière des textes sulfureux qui ont défrayé la chronique.

Votre souvenir de Jane Birkin Source : JT 13h Semaine

Comme Jane Birkin, plusieurs voix se sont éteintes en 2023. À l'instar de la chanteuse américaine Tina Turner, décédée à 83 ans des suites d'une longue maladie après 50 ans de carrière. Désormais, cette légende de la musique aux huit Grammys, récompense ultime de la musique américaine, est entrée dans l'histoire, devenant la "reine du rock'n roll". Autre légende du rock, le guitariste britannique Jeff Beck a succombé à une méningite en début d'année. Considéré comme l'un des plus talentueux guitaristes de l'histoire, il avait commencé avec les Yardbirds avant de terminer sa carrière aux côtés de Johnny Depp. Enfin, c'est la chanteuse d'un titre qui est entré dans la bande originale de nos vies qui s'est éteinte en juillet dernier. Sinéad O'Connor, interprète du tube planétaire "Nothing Compares 2 U", s'est éteinte à l'âge de 56 ans après une vie marquée par de nombreuses polémiques et une descente aux enfers. Chanteuse iconoclaste, elle avait notamment milité contre les abus sexuels dans l'Église.

Martin BUREAU / AFP

Certains n'ont pas eu besoin d'incarner de personnages, tant ils le sont devenus. À l'image de Geneviève de Fontenay. La reine de Miss France qui ne retirait jamais son chapeau, est décédée le 31 juillet à l'âge de 90 ans des suites d'une crise cardiaque. Au-delà du concours de beauté qu'elle a présidé pendant quarante ans, elle était devenue une icône française par son franc-parler et son style désuet. Autre grand nom de la mode, le couturier Paco Rabanne a, lui aussi, abandonné ses aiguilles en 2023. Artiste excentrique et autodidacte, il avait révolutionné la haute couture avec ses créations expérimentales et était notamment devenu célèbre pour ses robes en métal.

S'il vantait une télé de "jeux, de paillettes et de vedettes", c'est le monde politique qu'il a marqué. L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi est décédé en juin à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui une carrière politique hors norme et des nombreux déboires personnels. Le "Cavaliere" avait fondé un empire industriel et financier parmi les plus puissants d'Europe avant d'entrer en politique. Une vie pleine de succès, d'affaires et de polémiques. Plus récemment, le monde a dit adieu à Henry Kissinger, le géant de la diplomatie américaine décédé à 100 ans. Grande figure controversée, il avait été secrétaire d'État sous Richard Nixon et Gerald Ford. Côté français, c'est Jacques Delors qui nous a quittés. L'ancien ministre socialiste français n'était pas seulement l'ancien président de la Commission européenne. Il est aussi le père de l'euro et de plusieurs projets européens qui ont changé nos vies. Enfin, lui faisait vivre la politique sans réellement y appartenir. Le vétéran du journalisme politique, Jean-Pierre Elkabbach, est décédé à 86 ans après avoir couvert l'actualité politique sous huit présidents de la République et une vingtaine de Premiers ministres.