L’affrication, le nouveau tic de langage adopté par les jeunes décrypté par Benjamin Muller

Vous avez un adolescent à la maison et vous avez remarqué une nouvelle manière de s'exprimer. Celui-ci a tendance à transformer les sonorités des consonnes quand il parle. Cette tendance s’appelle l’affrication et c’est un phénomène qui intéresse particulièrement les linguistes. Benjamin Muller décrypte cette tendance dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Un phénomène linguistique pas si nouveau

Ce nouveau tic de langage des jeunes est un mode d’articulation qui consiste à marquer de manière excessive les consonnes jusqu’à créer un effet de friction. Rien à voir, donc, avec "l’africanisation". Affrication, vient du latin "affricare" qui signifie "frotter contre". En gros, nos ados remplacent les "t" par des "tch" et les "d" dans des "dj". Dans les faits, cela donne des mots que l'on prononce ainsi : "lundji" au lieu de "lundi", "cantchine" pour "cantine" ou encore "clementchine" pour "clémentine"…

Très en vogue dans le sud de la France et notamment à Marseille, ce n’est pourtant pas dans la cité Phocéenne que l’affrication trouve son origine, mais à Grenoble. D’après Benjamin Muller, la friction de la langue française remonte aux années 80 et s’est propagé dans les milieux populaires. Les rappeurs marseillais (JUL ou SCH), très populaires, se sont emparés de cette tendance et participent, aujourd’hui, à diffuser cette nouvelle façon de parler.

Les jeunes maltraitent-ils la langue française ?

Pour Benjamin Muller, c’est une erreur de penser cela. Reprenant le linguiste Alain Rey, le chroniqueur nous rappelle que le français est une langue vivante qui évolue sans cesse avec le temps. Par conséquent, il faut la faire vivre, même si cela heurte, parfois, un peu les oreilles. "Il faut se réjouir que la jeunesse prenne les mots français, s’en amuse et joue avec".

Par ailleurs, il faut savoir que l’affrication ne concerne pas uniquement la France, puisqu’elle existe aussi dans différentes langues comme l’espagnol ou l’italien. Au Québec, le phénomène existe aussi. Outre-Atlantique, les "d" sont devenus "dz" et les "t" sont transformés en "ts". On ne dit plus une "tulipe" mais « tsulipe" et "un dzîner" pour "un dîner" !