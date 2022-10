VIDÉO – Les champignons sauvages, un commerce qui peut rapporter gros

L'automne, ses feuilles orangées, son brouillard et… ses cueillettes de champignons sauvages. Comme chaque année, cette saison est idéale pour récolter cèpes, girolles et autres pleurotes. L'occasion d'aller se promener dans les sous-bois avec son panier d'osier, entre septembre et novembre, quand la pluie et le soleil cohabitent volontiers. Une activité qui peut même devenir un business juteux, pour les cueilleurs désireux d'en faire commerce.

Certains professionnels peuvent même vivre uniquement des revenus du champignon jusqu'à décembre. C'est le cas de François Raymond, qu'une équipe du 20H de TF1 a suivi. Dans sa besace, il a ramassé trois kilos de cèpes en une heure, soit 30 euros. Mais à la bonne saison, ce passionné peut engranger jusqu'à 5 et 10.000 euros. "Hier, j'ai ramassé 33 kilos de lactaires et de pieds bleus dans la journée, et 3 kilos de cèpes", explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Et la concurrence peut être rude ! Le mot circule vite quand certains secteurs grouillent de spécimens. "Souvent, je marche pendant trois ou quatre heures, donc on ne voit pas forcément mes coins !", se targue par exemple ce cueilleur, qui tient à toujours rester "correct" avec les autres promeneurs.