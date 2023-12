L’argent que vous n’imaginez pas mettre dans une grille d’Euromillions ou de Loto

Pour valider une grille de Loto, d’Euromillions ou d’EuroDreams, vous devez cocher plusieurs chiffres et des étoiles ou numéros chance en fonction du tirage. Pour maximiser votre succès, vous pouvez remplir plusieurs grilles. Une autre technique consiste à vous offrir des jokers avec plus de chiffres autorisés dans une grille. Un luxe qui peut coûter cher.

240 millions d’euros ! C’est le jackpot exceptionnel proposé par l’Euromillions ce vendredi 8 décembre. Pour gagner, rien de plus simple : remplissez une grille de cinq chiffres, à sélectionner entre les nombres allant de 1 à 50, avant de cocher deux étoiles parmi les douze proposées. Chaque grille vaut 2,50 € dans les bureaux de tabac ou en ligne sur l’application FDJ.

Si personne ne coche les cinq bons numéros et les étoiles correspondantes au tirage de ce vendredi, le même montant est remis en jeu jusqu’à quatre fois. Lors de l’ultime tirage, s’il n'y a aucun gagnant au rang 1, la somme est redistribuée au rang 2, c’est-à-dire à ceux qui auront trouvé les 5 bons numéros et un des deux étoiles.

En réalité, vous avez une chance sur 139 838 160 de remporter le gros lot. La très faible probabilité de trouver la bonne combinaison, associée au grand nombre de pays et de joueurs participants, en fait le jeu de hasard européen le plus ardu.

Sur Internet, il existe pléthore de statistiques sur les numéros sortis ces dernières années. Plusieurs conseils figurent en tête des résultats des moteurs de recherche : évitez les dates anniversaires ou les chiffres symboliques par exemple. Malheureusement, le hasard intégral fait qu’il devient impossible de prédire quels nombres sortiront les soirs de tirage.

La FDJ ne vous laisse pas tomber et vous met à disposition des jokers pour multiplier vos chances de gagner et faire tout un tas de combinaisons. Le principe, vous "offrir" une étoile ou un numéro complémentaire, voire plus. Attention, ils ne sont pas tous à disposition de toutes les bourses.

Une grille d'Euromillions pour 990 € !

Les mardis et vendredis, remplir un multiple Eruomillions de dix numéros et deux étoiles vous coûte ainsi 630 €, tandis que la grille de neuf numéros et trois étoiles revient cette fois à 945 €.

Si vous penchez pour un multiple de six chiffres et douze étoiles, vous êtes sûr de glaner quelques euros. Mais le prix du ticket grimpe alors à 990 €.

Jusqu’à 369 € pour le Loto classique

Au Loto classique, tiré les lundis, mercredis et samedis, les données ne diffèrent pas. Pour 2,20 €, vous cochez cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro chance à choisir entre 1 et 10.

Si vous optez pour une grille de six numéros et dix numéros chances, vous devez débourser 132 €. Pour neuf chiffres et un numéro chance, préparez 272.20 €.

Enfin, une grille de huit chiffres et trois numéros chance ou une autre de sept chiffres et huit numéros chance vous coûtent la même chose : 369.60 €.

Jusqu’à 630 € pour une grille EuroDreams

Le tirage EuroDreams s’effectue tous les lundis et jeudis. Il s’agit du nouveau jeu de hasard lancé le 30 octobre dernier dans toute l’Europe. Pour 2,50 €, vous cochez six chiffres, compris entre 1 et 40, avant de sélectionner un numéro Dream de 1 à 5. Ici, le total de vos gains s’étale sur 30 ans et peut aller jusqu’à 20 000 € par mois.

Si vous préférez une grille de dix chiffres et un numéro Dream, il vous en coûte 525 €. Une grille de huit chiffres et cinq numéros Dream vous demande 350 €.

La plus chère, constituée de neuf chiffres et trois numéros Dream vous impose de payer 630 €.

Bonne chance !