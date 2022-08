L'arrêt de 4 réacteurs nucléaires prolongé de plusieurs semaines par EDF

Le fait que cette mise à l'arrêt des réacteurs soit prolongée s'explique par "une meilleure estimation" du temps nécessaire à mener les investigations et travaux de réparation, précise EDF. En cette fin août, on compte pas moins de 32 réacteurs nucléaires à l'arrêt, sur un total de 56 à travers le parc français. Des activités suspendues en raison d'opérations de maintenance prévues et d'arrêts liés aux problèmes de corrosion rencontrés.

Les quatre réacteurs concernés par les prolongations d'arrêts sont les suivants : Cattenom 1 (dont la reprise est désormais prévue le 1er novembre), Cattenom 3 (11 décembre), Cattenom 4 (14 novembre), ainsi que Penly 1 (23 janvier 2023).