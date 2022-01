Contre les "thérapies de conversion", le Parlement crée un nouveau délit

"Ce texte permettra aux victimes de passer plus facilement la porte des commissariats pour briser le silence et l'omerta", a poursuivi Élisabeth Moreno. "Il permettra aux forces de l'ordre et aux magistrats de mieux les appréhender pour mieux les condamner. Et il permettra enfin d'envoyer un signal clair à celles et ceux qui cherchent à contraindre une personne à renier ce qu'elle est."

Les "thérapies de conversion" étaient déjà interdites en France, mais "la création d'un nouveau délit permettra de les condamner de manière plus efficace", avait assuré en septembre dernier Christophe Castaner, président du groupe LaREM à l'Assemblée. "Il est nécessaire de créer un délit spécifique", nous indiquait ces derniers mois Laurence Vanceunebrock, députée de la majorité à l'origine de ce projet de loi. "Ces victimes sont victimes de violences dans un but bien précis : modifier leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Or, rien n'est prévu à cet effet dans le code pénal."