L'astuce géniale pour empêcher mon chat de faire ses griffes sur le canapé

Optez pour un griffoir de bonne qualité. Il doit garantir à votre chat une meilleure accroche pour faire ses griffes que le canapé afin de devenir son espace favori. On privilégie donc les griffoirs en sisal (fibre naturelle rugueuse), en corde ou en bois. Si vous préférez un modèle cartonné, souvent plus abordable, veillez à le remplacer régulièrement, car cette matière s'use vite. De plus, le griffoir doit permettre toutes les positions de griffades : assis, debout, allongé. Pour cela, choisissez un modèle horizontal ET vertical, avec une hauteur suffisante (60 à 100 cm selon la morphologie du félin). Afin d'améliorer davantage son pouvoir attirant, vous pouvez le saupoudrer régulièrement d'un peu d'herbe à chat. En plaçant le griffoir près du canapé, votre compagnon à quatre pattes pourra l'utiliser sans quitter cet espace dans lequel il se sent à l'aise.