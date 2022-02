Existe-t-il un "espace de prière pour les musulmans" à l'église Saint-Sulpice ?

Ils s'inquiètent de l'arrivée de l'islam dans "le cœur de leurs églises". Sur les réseaux sociaux, de nombreux militants d'extrême droite ont partagé leur colère face à des photos et vidéos prises au sein de l'église parisienne de Saint-Sulpice. Parmi eux, Gilbert Collard. L'ancien membre du Rassemblement national, devenu soutien d'Eric Zemmour, s'est ainsi étonné ce jeudi 10 février que dans "l'une des plus grandes églises de Paris, il existe un espace pour la prière musulmane". Derrière les apparences, les choses sont en fait plus nuancées.