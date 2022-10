L'Espagne adopte le "consentement explicite" pour toute relation sexuelle, qu'en est-il en France ?

Une véritable révolution dans le pays, qui pourrait survenir en France ? C’est ce que souhaitent en tout cas des collectifs féministes et qui prend forme aujourd’hui… dans les universités. Doublant son budget contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) avec 14 millions alloués à cette lutte, le ministère de l’Enseignement supérieur lance une campagne de prévention justement axée sur le consentement. Et son message principal, "Sans oui, c’est interdit", semble tout droit inspiré de la loi espagnole, surnommée "Seul un oui est un oui". En préambule du communiqué autour de la campagne, la ministre Sylvie Retailleau réaffirme son "engagement dans ce combat" car "le consentement n’est pas une option".