L'Espagne va accorder des jours de congés aux femmes souffrant de règles douloureuses

L'Espagne poursuit sa quête d'accroître les droits des femmes et devrait bientôt devenir le premier pays d’Europe à accorder un congé menstruel aux femmes souffrant de règles très douloureuses. La mesure, qui figure dans une grande loi organique "pour la protection des droits sexuels et reproductifs et la garantie de l'interruption volontaire de grossesse", devrait recevoir le feu vert du gouvernement espagnol la semaine prochaine. Ainsi, les Espagnoles souffrant d'intenses douleurs pendant leurs règles seront autorisées à prendre jusqu’à cinq jours de congé par mois, rapporte El Pais.