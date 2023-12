L'Europe prépare-t-elle une "suspension automatique du permis tous les 15 ans pour tout le monde" ?

Selon Florian Philippot, de nouvelles règles seront appliquées concernant le permis de conduire en Europe. Parmi elles, la "suspension automatique du permis tous les 15 ans pour tout le monde" qui devra être "revalidé". Cette affirmation est-elle avérée ?

Les adeptes d'un Brexit à la française ne baissent pas les armes. Dernier exemple en date, Florian Philippot qui veut voir l'Union européenne "crever". Appelant à un "Frexit, et vite", l'ancien eurodéputé affirme ce lundi 11 décembre que le "permis de conduire à vie" prendra fin "à cause de l'UE". "L'Union européenne prépare une suspension automatique du permis tous les 15 ans pour tout le monde", argue ce chef de file des eurosceptiques, précisant que cette suspension interviendra "plus souvent" à mesure que "les automobilistes avanceront en âge". Alors, l'Union européenne souhaite-t-elle "à tout prix empêcher les gens de pouvoir être indépendants dans leur mobilité", comme l'écrit Florian Philippot ? Nous avons vérifié.

Une visite médicale obligatoire pour tout renouvellement

Réunis en commission le 7 décembre dernier, les eurodéputés se sont en effet exprimés au sujet du permis de conduire. Ce texte doit permettre de réduire de moitié la mortalité sur les routes et atteindre la "Vision Zéro" de l'UE, qui vise à n'avoir aucune mort ni blessé grave sur les routes d'ici à 2050. Dans cet objectif, la Commission transports au Parlement européen a approuvé à une très courte majorité (22 pour, 21 contre) un certain nombre de nouvelles obligations. Porté par Karima Delli (EELV), le texte amendé propose par exemple "la mise en place des règles spécifiques pour les conductrices et conducteurs novices dans toute l'UE", comme la "tolérance réduite" sur l'alcool à 0,2 gramme par litre dans le sang, soit la règle déjà en vigueur en France.

Alors qu'en est-il de cette idée selon laquelle l'Union européenne mettra fin au "permis à vie" ? La Commission des transports a en effet décidé de mettre en place un renouvellement obligatoire du permis de conduire. Pour en choisir la fréquence, les élus se sont inspirés "des meilleures pratiques des États membres", selon l'argument de la rapporteure. Et notamment la France. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau permis de conduire en 2013, ce document a en effet d'ores et déjà une durée de validité de quinze ans pour les catégories A et B. Dans notre pays, le permis "à vie" a donc déjà disparu depuis plus de dix ans.

Mais ce renouvellement sera-t-il suspensif comme l'affirme Florian Philippot ? Il ne sera en tout cas pas automatique. Les défenseurs du texte souhaitent en effet le soumettre à une "visite médicale obligatoire" qui devra également avoir lieu à l'obtention du permis. Mais parce que la mortalité touche les plus jeunes, "et aussi les publics les plus âgés", comme a tenu à le souligner Karima Delli, cette obligation concernera "tous les conducteurs, aussi bien les novices que les plus anciens". La fréquence de cet examen ne devrait pas changer, contrairement à ce que recommandait en septembre l'élue EELV. À l'époque, elle préconisait "d'appliquer une fréquence accrue des contrôles médicaux" pour les conducteurs les plus anciens. À savoir, sept ans pour les permis de conduire des titulaires ayant atteint l'âge de 60 ans, cinq ans pour les plus de 70 ans puis deux ans pour les plus de 80 ans. Un calendrier qui a été retoqué en Commission, contrairement à ce qu'indique Florian Philippot dans le tweet ci-dessous.

Cette publication du 11 décembre 2023 au sujet du permis de conduire est trompeuse - Capture d'écran / X

Reste à savoir quelles formes pourraient prendre ces contrôles. Interrogée à ce sujet lors d'une conférence de presse, la rapporteure rappelle que ce texte prendra la forme d'une "directive". Ce qui signifie que si elle est bien contraignante pour les États membres – qui auront trois ans pour l'appliquer – ce sont les autorités nationales qui décideront de la forme et des moyens pour la mettre en place. Il appartiendra à chacun d'eux de "décider des modalités de ces examens de santé et de l'aptitude qui sera contrôlée".

En résumé, la publication de Florian Philippot se révèle trompeuse car elle exagère en évoquant une "suspension automatique" ou la suppression du "permis à vie" et est fausse lorsqu'elle parle d'une durée réduite pour les conducteurs les plus âgés. Lors d'une conférence de presse à l'issue du vote, l'eurodéputée écologiste a regretté que le dossier ait été "instrumentalisé, avec beaucoup de fake news". Et relève que les votes "sont serrés" tant le sujet "crispe". D'ailleurs, rien n'a encore été décidé. Le texte amendé doit maintenant être discuté au Parlement européen "en janvier ou février".

