L'exposition au bruit coûte-t-elle "155 milliards" d’euros par an ?

En juillet dernier, on pouvait lire sur FranceInfo, qui avait eu l’exclusivité du rapport, ou dans Libération, que le coût social du bruit s’élevait exactement à 155,7 milliards d’euros par an. L'AFP donnait aussi l'information sous ce titre : "Le 'coût social' du bruit dépasse 155 milliards d'euros, selon une estimation". Jean-Luc Mélenchon s’est donc appuyé sur les divers articles de presse rédigés à ce moment-là, comme chez nous, et renvoyant tous à l’étude de l’Ademe et du CNB. Sauf que si l’on se penche sur le rapport lui-même, on peut lire que "le coût social du bruit en France est estimé à 147,1 milliards d’euros par an". Et le rapport, disponible ici dans sa version intégrale, ne fait nullement mention de ces 155,7 milliards.

Ce coût est largement imputable aux transports, qui représente "les deux tiers (66,5%)" de la facture. "Cependant, une partie non négligeable du coût total provient aussi du voisinage : environ 17,9%, dont 12% pour les seuls bruits des particuliers". Pour procéder à ces calculs, l’Ademe et le CNB incluent dans les coûts finaux les coûts sanitaires marchands, comme les budgets supportés par les caisses d’assurance maladie en lien avec ces nuisances, et les coûts sanitaires non marchands, comme "la perte de bien-être subie par les personnes exposées au bruit du fait de la gêne, des perturbations du sommeil, des maladies cardiovasculaires, de l’obésité, des troubles de santé mentale et des difficultés d’apprentissage induits".