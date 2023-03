L'exposition des enfants aux écrans bientôt encadrée ?

Ainsi, la proposition de loi, via son article 1, vise à la mise en place d’une politique publique de prévention des risques liés aux écrans numériques pour la jeunesse, via une plateforme numérique d’information à destination des parents ; une meilleure formation des professionnels de santé, du secteur médico-social, et des professionnels de la petite enfance ; l’ajout de mentions spéciales sur les emballages d’ordinateurs, tablettes et téléphones portables pour alerter sur les dangers de la surexposition aux écrans ; et la limitation de l’utilisation des appareils électroniques dans les écoles et crèches. Les députés souhaitent également introduire ces messages de prévention dans les carnets de grossesse.