L'igloo de jardin : un abri insolite pour pimper son extérieur

Les Garden Igloo fleurissent dans les jardins des particuliers. Ces abris en forme de bulle sont des alternatives aux vérandas. Ils permettent de créer un espace de détente supplémentaire afin de profiter de son extérieur en toute saison.

Voilà quelques années que l'on remarque d'étranges bulles géantes dans les jardins. Ce sont des abris en forme de bulle, appelés également Garden Igloo. Ces igloos de jardin sont capables de résister à des températures des basses ou très hautes, ce qui permet de créer un espace supplémentaire pour profiter de son jardin en hiver comme en été.

Qu'est-ce qu'un igloo de jardin ?

Il s'agit d'un dôme en PVC recouvert d'une couverture transparente ou semi-transparente isolante qui permet de flâner dans son jardin, sans se soucier de la météo. Cette structure octogonale peut résister à des températures allant jusqu'à -20 degrés et ne craint ni la rouille, ni la moisissure. Par ailleurs, sa forme géodésique permet de maintenir une bonne température constante. D'une surface d'environ 10 m², l'igloo de jardin offre un espace confortable pour profiter de son extérieur et s'offrir des moments de détente en plein air, tout en restant à l'abri.

Une alternative à la véranda

Design, moderne et contemporain, l'igloo de jardin est moins cher (approximativement 1000 euros) et plus simple à installer qu'une véranda. Une petite heure est suffisante pour l'assembler et le montage ne nécessite pas d'outils. Par ailleurs, il est possible de le déplacer sans difficulté si l'endroit où il a été placé ne convient plus. Contrairement aux abris de jardins ou aux vérandas, il n'y a pas besoin de demander un permis ou une autorisation de construire puisque les igloos de jardin ne sont pas soumis à une quelconque démarche administrative.

Une multitude de possibilités

L'igloo de jardin est un espace de détente supplémentaire. On peut en faire ce que l'on veut. Un atelier de peinture, un salon de jardin, une salle de jeu pour les enfants... Disposez un fauteuil, un canapé et quelques coussins et vous avez un coin lecture au milieu de la nature. En parlant de nature, placez quelques plantes et l'igloo peut faire office de serre ou de jardin d'hiver. Vous avez l'âme d'un romantique ? Pourquoi ne pas installer un lit et quelques bougies sous l'abri bulle afin d'en faire une chambre supplémentaire et d'en profiter pour dormir à la belle étoile avec votre moitié ? Tout est possible avec le Garden Igloo !

Un minimum d'entretien

Un igloo de jardin n'a pas besoin d'un grand entretien. Un nettoyage annuel est largement suffisant pour le maintenir en bon état. Pour cela, il suffit de nettoyer l'abri avec de l'eau savonneuse ainsi qu'un chiffon microfibre. Par ailleurs, pour les amoureux de la nature et les protecteurs de la planète, il faut savoir que les igloos de jardin sont respectueux de l'environnement, car tous les matériaux utilisés pour sa conception sont recyclables.