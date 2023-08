L'influenceuse vegan Zhanna D'art est-elle décédée à cause de son alimentation ?

En cherchant un peu plus loin, on se rend compte que Zhanna Samsonova - son vrai nom - n'était pas uniquement vegan. Sur son compte Instagram, l'influenceuse spécialisée en nutrition née en Russie faisait la promotion d'une diète bien plus restrictive. Elle se pliait depuis cinq ans au crudivorisme, cette pratique qui consiste à se nourrir exclusivement d'aliments crus. Depuis quatre ans, elle allait encore plus loin. Auprès de ses dizaines de milliers d'abonnés qui suivaient ses voyages en Asie, elle appelait à retirer les légumes du menu, pour privilégier les graines. Elle avait même supprimé l'eau. "Je ne bois plus d'eau depuis six ans", assure-t-elle par exemple dans une vidéo publiée en avril 2022. Selon elle, seuls ceux qui mangent des aliments cuits ont besoin d'eau, quand les autres peuvent "puiser l'eau dans notre alimentation", en buvant par exemple le jus des noix de coco. Le 16 mai dernier, elle partageait ainsi son déjeuner du jour : un melon entier et un jus de carottes pressées.