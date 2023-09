"J'ai pensé immédiatement à ce qu'il s'est passé au Maroc" : à Martigues, les locataires d'un immeuble évacués à cause de fissures

"On a entendu un craquement puis un grand 'boum'. J'ai pensé immédiatement à ce qu'il s'est passé au Maroc" frappé la veille par un séisme lors duquel plus de 2000 personnes ont péri, a raconté une habitante du bâtiment évacué qui a préféré garder l'anonymat et interrogée par l'AFP.

C'est un habitant qui aurait entendu un craquement dans la nuit, avec une fissure apparaissant dans une cage d'escalier, qui aurait prévenu les pompiers, selon 13 Habitat. Un arrêté municipal de péril imminent portant interdiction d’accès à ces deux bâtiments a été pris. Un périmètre de sécurité a été positionné interdisant la circulation des piétons et des véhicules. Une cellule de soutien pour les habitants des logements sociaux concernés a été mise en place.