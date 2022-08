"Une épée de Damoclès" : après l'attaque contre Salman Rushdie, ils racontent leur vie sous protection

Plusieurs policiers l'accompagnent partout, qu'importe le lieu et l'instant. "Dans mon cas, j'ai même accouché sous protection policière : mon enfant, dès qu'il a ouvert les yeux dans ce monde, était entouré d'hommes armés", se souvient la journaliste et écrivaine.

Seules les autorités connaissent la liste des personnes sous protection policière. Une autre d'entre elles, Mohamed Sifaoui, a accepté de témoigner. Ce journaliste, spécialiste du terrorisme et de la radicalisation, fait l'objet de menaces de mort depuis près de 30 ans. "Cela fait très longtemps que je n'ai pas pu être insouciant, me balader sans forcément regarder les gens qui passent. Je surveille tout le temps mon environnement. L'insouciance, on me l'a enlevée", assène-t-il.