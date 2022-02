L'interdiction du trafic de transit dans le centre de Paris reportée à 2024

Préalablement à l'enquête publique lancée fin 2022 ou début 2023, la mairie va mener une étude d'impact qui sera complétée par la préfecture de police, a précisé le premier adjoint (PS), Emmanuel Grégoire. La mairie a voulu "détendre le calendrier au bénéfice de la robustesse juridique", a-t-il justifié pour expliquer le report d'un des projets-phares de la deuxième mandature d'Anne Hidalgo.

Cette "zone apaisée", qui devra être prête pour les Jeux olympiques, doit permettre de "lutter contre la pollution de l'air et les nuisances sonores liées au trafic automobile", de fluidifier le trafic de vélos, de piétons et des véhicules autorisés, et de renforcer "l'attractivité" du cœur de la capitale, a souligné Emmanuel Grégoire.

Le préfet de police, de son côté, a indiqué dans un communiqué qu'"en l'état actuel des informations communiquées par la Ville de Paris, l'analyse des services de la préfecture de police met en avant que les caractéristiques actuelles du projet risquent de créer des difficultés pour la circulation des services de secours et de police en périphérie de la zone, et pourrait par ailleurs avoir un impact négatif pour l'activité économique de la capitale."

Et de poursuivre : "Pour ces raisons, le préfet de police exprime de fortes réserves sur le projet tel qu'envisagé - et non sur le principe d'une ou plusieurs zones à trafic limité à Paris qui répond à de légitimes enjeux environnementaux - et a fait part à la mairie de Paris de sa disponibilité pour poursuivre les échanges".