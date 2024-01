La barbe, la tendance indémodable décryptée par Monique Younès

La mode des Clark Gable, Gary Cooper ou Alain Delon ne connaît aucun regain parmi les jeunes. D'après une étude, une écrasante majorité des hommes entre 25 et 34 ans portent la barbe. Monique Younès revient sur cette tendance qui ne faiblit pas dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Selon une étude OpinionWay pour la marque Bic Shave Club, 92 % des hommes entre 25 et 34 ans portent la barbe. Cette tendance ne faiblit pas et le retour au visage imberbe et rasé de près n’est pas prêt à faire son retour. Monique Younès revient sur l’histoire de la barbe dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les raisons qui poussent les hommes à garder leurs poils sont diverses. Selon Bic Shave Club, la première est qu’ils craignent que leurs moitiés ne les aiment plus et les quittent ! Ils ont aussi peur que leurs enfants ne les reconnaissent plus et "que les collègues leur tournent le dos à la machine à café !", plaisante la chroniqueuse. En résumé, les hommes "sont prisonniers de leur barbe".

Le 21e siècle, le siècle de barbiers

Si on vous dit, barbe fournie, cheveux hirsutes, chemises à carreaux, vous pensez évidemment aux fameux hipsters, ces jeunes gens qui créent et défont des modes. Ce sont eux qui ont (re)lancé la tendance de la barbe, il y a une quinzaine d’années. En laissant pousser leurs poils, ils ont fait de la barbe, un signe de confiance et de maturité alors qu’elle était jusque-là considérée comme un symbole de négligence et d’hygiène douteuse.

La barbe à travers l’Histoire

La barbe était autrefois considérée comme repoussante. Au XVIᵉ siècle, on considérait même qu’elle rapprochait les hommes… Des animaux et des monstres ! Les mentalités changent avec l’accession au trône de trois jeunes rois barbus : Henri VIII, François 1ᵉʳ et Charles Quint. Ces trois monarques ont alors participé à faire de la Renaissance, l’âge d’or de la barbe. Nouveau changement de tendance avec la Révolution française. Les hommes sont de nouveau rasés de près, et ce, jusqu'au milieu du XIXᵉ siècle où les poils sur le visage des hommes font leur grand come-back.

Une barbe pour chaque style

Il n’y a pas une barbe, mais des barbes : barbichette, barbiche, bouc, barbe courte, complète, balbo, rouflaquette, moustache… il y a l’embarras du choix. Le type de choix doit être adapté à la forme du visage. Une bonne barbe, dit-on, donne de la confiance à celui qui la porte ! La barbe complète reste le grand classique, c'est celle qui pousse naturellement. Elle peut vous donner un look sauvage ou élégant, et elle va à tout le monde et à tous les styles de visage.