La CFDT appelle à la grève le 18 octobre dans les cliniques et Ehpad privés

Une situation intenable "dans un contexte de forte inflation" et alors que "les groupes qui les emploient engrangent des bénéfices colossaux" et que "les profits des actionnaires s'envolent", dénonce-t-elle, pointant du doigt les leaders du secteur Ramsay Santé, Elsan, Korian et Orpea. Pointant un "ras-le-bol" des salariés qui "fuient massivement ce secteur d’activité", la CFDT apportera "un éclairage sur la situation sociale" lors d'une conférence de presse mardi à Paris.