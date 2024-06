Sept mères sur dix s'estiment soumises à plus de pression aujourd'hui qu’il y a dix ans. Par ailleurs, elles affirment également qu’elles ont moins d’une heure par jour pour elles-mêmes. Les explications de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Une grande étude a été réalisée par OnePoll pour Philips Avent sur la charge mentale des mères de famille. Le constat : les mamans sont débordées et ressentent beaucoup plus de pression aujourd’hui qu’il y a dix ans. Elles ont aussi beaucoup moins de temps pour elles, si bien qu’elles ont le sentiment de ne plus être des femmes, mais seulement des mères. Benjamin Muller décrypte cette étude dans Bonjour ! La Matinale TF1.

"Mode robot activé"

Lire, faire du sport, se détendre, souffler ou simplement ne rien faire… pour beaucoup de mères, ce sont des moments de luxes qu’elles ne peuvent plus s’offrir. "Mon cerveau est devenu une to do list, ainsi, je n’oublie rien et je peux me poser sans réfléchir", "c’est parfois impossible de se doucher", "j’ai hâte de reprendre le travail pour avoir des jours pour moi, car le bébé est avec la nounou", témoigne des mamans auprès de Benjamin Muller.

Si un proverbe africain dit qu’il faut tout un village pour élever un enfant, dans la réalité, les mères sont seules et ont peu, voire aucune aide. La raison pour laquelle les mamans se sentent débordées ? Les Français vivent de moins en moins proches de leurs parents et des grands-parents et la famille aide donc de moins en moins. "Je dois avoir une heure au grand maximum pour moi, vers 22 h. Je suis extrêmement fatiguée et le mode robot est souvent activé", raconte Mélodie, mère de trois enfants. L'étude révèle, par ailleurs, que 53 % des femmes se privent de temps pour elles pour s'occuper de leur bébé, et 34 % sont plus anxieuses qu'avant d'avoir des enfants.

La culpabilité des jeunes mamans

Dans la grande majorité des cas, ce sont les femmes qui ont la garde des enfants. En revanche, dans les couples qui restent ensemble, même si les hommes s’investissent de plus en plus, la charge mentale et la charge parentale reposent majoritairement sur les femmes. En effet, 70 % des tâches parentales sont quasi exclusivement réalisées par les mères, selon les données de l’Ifop. Néanmoins, certaines femmes s’imposent un temps pour elle pour pratiquer du sport ou pour lire. En revanche, lorsqu’elles se prennent cette pause, elles ont tendance à culpabiliser. C’est ce que ressent Jessica, 31 ans, mère de deux enfants, lorsqu’elle s’isole ou tente de chercher du calme et du silence. "J’ai l’impression d’abandonner ma famille", confie-t-elle. Aussi, le plus beau cadeau que l'on peut faire aux mamans, ou aux jeunes mamans, c'est de proposer de leur offrir une heure pour garder les enfants afin qu'elles puissent prendre soin d'elle, souffler, sans culpabiliser.