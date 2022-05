La chasse ne cause-t-elle la mort que d'une personne par an ?

Invité cette semaine sur le plateau de LCP, le président de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen a manifesté un certain agacement à l'égard des responsables politiques qui s'attaquent aux chasseurs, dans les rangs des écologistes en particulier. Il a notamment tenu à minorer les risques induits par cette activité. "On peut toujours se prendre une balle perdue", a-t-il convenu, "mais rassurez-vous, vous avez beaucoup plus de chance d'être tué par un assassin en France que par un chasseur." Et de souligner que "moins d'une personne par an [...] décède à la chasse".