La Corse bientôt autonome ? Ces territoires français qui bénéficient déjà d'un tel statut

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait d'ailleurs évoqué en début d'année la possibilité "d'imaginer que la collectivité de Corse rejoigne désormais un autre type de compétences très élargies" dans la région, semblable à un "statut à la polynésienne". L'archipel de l'océan Pacifique est entièrement autonome en matière économique et sociale, d'enseignement scolaire, de santé, d'équipement et d'environnement. En Polynésie, l'État s'est recentré sur ses missions régaliennes. Ses compétences font l'objet d'une liste limitée : sécurité et ordre public, organisation des secours, justice, politique étrangère et défense.