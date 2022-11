La Corse peut-elle décider seule d'accueillir sur son sol les migrants de l'Ocean Viking ?

La prise de position de Gilles Simeoni signifie-t-elle que l'Ocean Viking pourrait jeter l'ancre dans un port corse au cours des prochains jours ? Pour le savoir, TF1info a sollicité Serge Slama, professeur de droit public à l'université de Grenoble-Alpes et "fellow" à l'institut convergences migrations. D'emblée, le fin connaisseur du droit des étrangers précise que "l’État a une compétence exclusive en matière d’accueil des étrangers sur son territoire". En clair, il est le seul à pouvoir décider d'accueillir ou non un bateau avec à son bord des migrants. "Les collectivités peuvent agir bien sûr en dégageant des moyens matériels pour organiser concrètement l'accueil (gymnase, etc.)", ajoute-t-il, mais ce ne sont pas elles, même en Corse, qui peuvent prendre l'initiative d'autoriser un débarquement. "En revanche, une collectivité locale peut tout à fait mettre en avant qu'elle se porte volontaire pour l'accueil de personnes migrante sur son territoire – à l'image des villes et territoires accueillants."

En ce qui concerne le cas de la Corse et de l'Ocean Viking, Serge Slama voit dans les propos de Gilles Simeoni un véritable "message politique", qui montre "que la Corse se présente en territoire accueillant". Une position qui fait écho à celle d'autres élus, comme à Grenoble par exemple.