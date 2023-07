Après les polémiques, la Cour des comptes appelle l'État à "mieux maîtriser" le recours aux cabinets de conseil

Les frais de conseil de l'administration ont cependant "triplé entre 2017 et 2021", atteignant 233,6 millions d'euros cette année-là (890 millions, prestations informatiques comprises). Ils doivent ainsi retrouver "une place plus ajustée et mieux maîtrisée parmi les différents instruments des administrations pour conduire leurs missions". Une circulaire gouvernementale de janvier 2022 a certes apporté des "améliorations notables" à la doctrine de recours aux cabinets de conseil. Mais elle a été prise "sous la pression de l'actualité" et doit impérativement être "complétée", jugent les magistrats financiers.

Cette recommandation pourrait trouver une traduction politique dans une proposition de loi adoptée au Sénat, en octobre dernier, qui renforce l'encadrement des achats de conseil. Mais elle attend toujours d'être examinée à l'Assemblée nationale. En attendant une éventuelle inscription du texte à l'ordre du jour, deux députés des groupes PCF et Renaissance doivent publier, mercredi 12 juillet, un rapport sur le champ d'application du texte voté au Sénat. Un texte que le syndicat des cabinets de conseil, Syntec Conseil, juge "déconnecté de la réalité" et certaines dispositions inconstitutionnelles.