La désinformation liée à l'avortement continue de prospérer sur les réseaux sociaux

Dans un rapport publié ce mercredi, l'Institute of Strategic Dialogue (ISD) et la Fondation des femmes mettent en garde contre la désinformation sur les réseaux sociaux au sujet de l'avortement. Cette pratique, qui profite du laxisme des règles de régulation des plateformes, prend différents visages.

Alors que le processus de constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en France est lancé, l'avortement n'a, paradoxalement, jamais semblé aussi fragile. Quelques mois après l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême aux États-Unis, les actions contre ce droit acquis de haute lutte, et inscrite dans la loi par le texte de Simone Veil en 1975, se multiplient. Dernier exemple marquant en date, une campagne massive d'affichage menée sur les "Velibs" à Paris.

Des tentatives de désinformation prospèrent aussi sur les réseaux sociaux mais demeurent encore trop peu documentées et prise en charge par les autorités compétentes. "Bien que de nombreux exemples de mobilisation contre l’avortement hors ligne aient été observés au cours des derniers mois, les activités en ligne des réseaux anti-avortement demeurent peu explorées", se désolent la Fondation des femmes et l'Institute of Strategic Dialogue (ISD), un think tank spécialisé dans la désinformation et les mouvements extrémistes, dans un rapport commun publié ce mercredi. En effet, si les militants anti-avortement ont longtemps concentré leurs efforts sur les moteurs de recherche, la pratique a largement diminué depuis la pratique du délit d'entrave en ligne à l'IVG, en 2017... pour mieux se déporter vers les réseaux sociaux.

Une mobilisation qui prend différents visages

Face à un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur, l'étude en dresse le panorama, tente d'en expliquer les racines tout en identifiant de potentielles solutions. "Ce rapport est une exploration multiplateforme de la mobilisation anti-avortement sur les réseaux sociaux en France et des différentes communautés, discours et tactiques utilisés pour diffuser, amplifier et monétiser des discours anti-avortement", écrivent les deux chercheuses Cécile Simmons et Clara Martiny, qui se sont concentrées sur Youtube, Instagram, Facebook et X.

Parmi les premiers constats, "la mobilisation anti-avortement (en ligne) se présente essentiellement sous la forme de fausses informations, d’affirmations trompeuses sur l’avortement et de contenus choquants et dissuasifs", indique le document. "Une grande partie de ce contenu semble destiné à décourager les utilisateurs de recourir à l’avortement et à semer le doute sur la sécurité des traitements médicaux utilisés lors d’un avortement", note-t-il encore. Les arguments de "la souffrance présumée du fœtus avorté", des "effets secondaires de l’IVG" ou encore exploitant des "descriptions erronées de la procédure d’IVG" sont par exemple utilisés.

Meta a généré 43.750 euros grâce aux publicités anti-avortement sur Facebook en douze mois Rapport Mobilisation anti-avortement en France, quand les réseaux sociaux menacent le droit à l’IVG

Par ailleurs, les groupements ou individus hostiles à l'IVG n'hésitent pas à financer des publicités pour faire passer leur message auprès de publics ciblés, généralement des jeunes femmes. "Meta a généré environ 43.750 euros grâce à 199 publicités anti-avortement sur Facebook entre mai 2022 et juin 2023. Au total, ces publicités ont enregistré 9,4 millions d’impressions", relève l'ISD et la Fondation des femmes. Sans surprise, les principaux diffuseurs sont liés à des personnalités ou entités catholiques conservatrices, à des mouvances anti-LGBT ou encore à l'extrême droite. À ce titre, les militants du parti Reconquête ! d’Éric Zemmour se montrent particulièrement actifs.

Cartographie du réseau anti-avortement sur Facebook et Instagram. - Rapport de la Fondation des femmes et de ISD

Des plateformes trop laxistes

Ces manœuvres sont facilitées par la politique encore trop laxiste de modération des grandes plateformes, et l'absence de normes communes, en particulier sur ce sujet. "Seul YouTube dispose de règles claires pour lutter contre certains types de fausses informations sur l’avortement", révèlent les autrices, ajoutant que "dans certains cas, les politiques existantes ne sont pas appliquées de manière cohérente ou adéquate". À titre d'illustration, "à maintes reprises, les algorithmes de YouTube ont recommandé des contenus de désinformation, choquants et dissuasifs sur l’avortement à des utilisateurs qui n’en avaient pas consulté, y compris à des mineurs". De même, "les algorithmes d’Instagram mettent en avant des Reels comportant des informations erronées sur l’avortement à des utilisateurs n’ayant visionné aucun contenu de ce type", souligne le rapport.

Par conséquent, les chercheuses appellent les géants du web à "renforcer leurs politiques de lutte contre la diffusion de contenus choquant, en s’attaquant spécifiquement au langage et aux représentations erronées de l’avortement pouvant susciter une crainte injustifiée chez les utilisateurs". Les plateformes doivent aussi "adopter des politiques qui interdisent les publicités" véhiculant de fausses informations, ou du moins "s'assurer qu'elles puissent être signalées puis supprimées".

Dans le même temps, une législation sanctionnant plus durement les manquements en ligne sur ce type de sujet doit être mise en place par les autorités.