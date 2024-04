L'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, fixée au mercredi 10 avril

La Grande Mosquée de Paris et plusieurs fédérations musulmanes ont acté la fin du Ramadan au mercredi 10 avril. L'Aïd el-Fitr marquera la "fête de rupture" du jeûne pour l'ensemble des musulmans en France.

Après s'être réunis pour la Nuit du Doute, la Grande Mosquée de Paris et plusieurs fédérations musulmanes à l'échelle nationale ont fixé la date de fin du Ramadan au mercredi 10 avril. "La commission a constaté l’impossibilité d’observer la nouvelle lune", a toutefois précisé Chems-eddine Hafiz, le Recteur de la Grande Mosquée dans un communiqué.

L'Aïd el-Fitr marque ainsi la rupture du jeûne pour l'ensemble des musulmans de France l'ayant pratiqué et le début du Chawwal, le dixième mois du calendrier musulman. "Tout au long du mois béni, nos pensées et nos prières furent pleinement consacrées au peuple de Gaza et à ses souffrances inhumaines. La Grande Mosquée de Paris, avec d’autres fédérations, a organisé des collectes de dons pour leur venir en aide", a tenu à préciser Chems-eddine Hafiz.