Ce 15 novembre, c'est le début de la fin pour le téléphone fixe "à l'ancienne"

C'est une page d'histoire qui se tourne, le signe du changement d'une époque : à partir de ce jeudi 15 novembre, il n'est plus possible d'ouvrir une ligne de téléphonie fixe analogique. En clair, le réseau à l'ancienne avec ses fameuses prises en T, ce que l'on appelle le RTC (réseau téléphonique commuté) ne prend plus de nouveaux abonnés et va peu à peu disparaître. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? LCI vous explique cette évolution technologique, heureusement sans grande conséquence sur la prise en main par les utilisateurs.