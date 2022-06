La flambée du prix des carburants a-t-elle vraiment un effet sur les ventes de véhicules électriques ?

Plus chères à l'achat, les voitures à moteur électrique se révèlent moins coûteuses au quotidien, les conducteurs n'ayant plus à passer à la pompe et à débourser plus de deux euros pour un litre de carburant. Sans compter les aides gouvernementales dédiées à ces motorisations, rendant l'investissement de départ plus facile.

Dans la période actuelle, alors que les prix du gazole ou du sans plomb ne semblent pas vouloir redescendre, les automobilistes qui changent leur véhicule sont-ils nombreux à opter pour l'électrique ? C'est en tout cas ce que suggère le site Phonandroid, qui indiquait ces derniers jours qu'au "mois de mai, le marché a enregistré beaucoup plus d'immatriculation de voitures électriques que de voitures thermiques". Un constat erroné, même si l'électrique progresse en France.