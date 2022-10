Une représentation à l'opéra Bastille interrompue par un militant écologiste de Dernière Rénovation

Dans la soirée de vendredi, un jeune homme a interrompu brièvement une représentation de "La Flûte enchantée" qui se donnait à l'Opéra Bastille, à Paris. Il s'est attaché par le cou avec un antivol de vélo à une échelle, l'un des éléments du décor sur la scène. On l'a vu porter un tee-shirt blanc sur lequel était rédigée une inscription en anglais : "We have 879 days left" (il nous reste 879 jours).

Arrivé sur scène durant l'acte 2 vers 21h30, l'activiste de 25 ans a seulement eu le temps de crier "si je suis là ce soir, c'est pas par plaisir". Rapidement, le rideau est en effet tombé, tandis que retentissaient les sifflets et huées du public et que des "dégage" étaient proférés à l'encontre du manifestant. La représentation a été suspendue durant une dizaine de minutes, le temps notamment que le jeune homme soit arrêté puis évacué. Le Collectif Dernière Rénovation a revendiqué sur Twitter cette action, décrivant une forme de "résistance civile" attribuée à un certain "Victor, 25 ans, citoyen engagé". L'intéressé, apprend-on, voulait "alerter face au danger du dérèglement climatique".